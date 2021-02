La scuola come un’azienda: l’istruzione torna al fallimentare modello Gelmini

L’istruzione e il capitale umano sono uno dei capisaldi del programma [di governo]. Nei primi giorni del suo incarico il capo del governo ha parlato di un possibile aumento del calendario scolastico in modo da recuperare il gap di lezioni perdute a causa della pandemia. Prevista anche una riscrittura totale della parte dedicata dal Recovery plan all’istruzione con l’introduzione di riforme a costo zero come la valutazione degli insegnanti e l’introduzione di criteri di merito e di efficienza.