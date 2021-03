Enrico Letta strikes is back

Condividi quest'articolo su -->

Guardare gli avvicendamenti ai vertici del PD è come guardare gli avvicendamenti degli ospiti della Gruber.

di Andrea Zhok

Salvo gli occasionali ospiti bersaglio, da prendere a colpi di ortaggio per la gaffe del giorno, e che poi spariscono nel nulla, gli altri sono sempre gli stessi, una ventina o poco più.

A rotazione qualcuno è in auge per qualche puntata di fila e qualcun altro cade momentaneamente in disgrazia, salvo fare un glorioso ritorno a qualche settimana di distanza.

Le stesse facce moderatamente simpatiche

moderatamente intelligenti, moderatamente noiose, ma straordinariamente capaci nel riproporre indefinitamente la stessa minestra riscaldata di benpensantismo progressista e moralismo gauche caviar.

Eccola la grande giostra rosé.

E via per un nuovo giro, mentre la musica suona e tutti sembrano sfrecciare sfavillanti di ottimismo, solo per restare sempre rigorosamente a girare sul posto.