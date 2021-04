Il doppiogioco della Lega sulle riaperture per non perdere consenso

da una parte su quello dell’opposizione, puntando sulla pancia degli italiani che vivono male le restrizioni (se a torto o a ragione non è qui importante); e dall’altra quello del partito di governo con Giorgetti, che oltre tutto se la intende con il presidente Draghi molto meglio di qualsiasi altro ministro politico.

Borghi è un attore (pessimo) di questa commedia (penosa), che oltretutto vive l’ingresso nella maggioranza come una crisi di identità, dato che sino all’altro ieri giocava a fare il cowboy antieuropeista (e personalmente ho sempre avuto molti dubbi sui sentimenti antieuro della Lega, partito che rappresenta i ceti del Nord legati alla catena di valore tedesca).

In questo contesto gioca un ruolo particolare la stampa

e in particolare il quotidiano la Repubblica, che da mesi racconta la barzelletta di un Draghi esasperato per la Lega e in rotta con Salvini. Non è così. Lega e capo del governo vanno molto d’accordo, più di quello che entrambi desiderano dare a vedere per ragioni di opportunità.

Qualcuno si chiederà, ma perché Repubblica sta al gioco della Lega e in parte dello stesso Draghi? La ragione sta nella necessità di controllare il PD e di ingabbiarlo nel ruolo del “partito responsabile” che compensa le (false) intemperanze della Lega. Per Repubblica e per i gruppi di potere che questo giornale oggi rappresenta (è il giornale della famiglia Agnelli, mica di Pincopallo) l’asse Lega-Draghi in materia economica va benissimo.

Sanno tuttavia che può funzionare se: