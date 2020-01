Definitivo Scalea sulle sardine

Condividi Facebook

Se sei un educatore complimenti, ma non sei un politico, e viceversa.

Commento flash

Chiedete a una Sardina una presa di posizione politica su un tema concreto, e invariabilmente vi risponderà che non è un politico e non è tenuto a sapere quelle cose. Sulla prescrizione, la risposta di Santori è che lui sa come far giocare a basket un bambino autistico, cosa che un politico non sa fare, e quindi sono pari.

Piccolo inghippo:

mentre il politico non va a fare l’educatore, le Sardine fanno evidentemente politica.

Ecco perché un politico, o un giornalista come Sallusti, può non sapere educare un bimbo con problemi, mentre Santori dovrebbe sapere qualcosa dei principali dossier politici.

Altrimenti la piattaforma delle Sardine si riduce a cosa? “Siate gentili, salutate sempre, se non la pensate come noi non avete diritto di fare politica”. I Teletubbies coi baffoni di Stalin.

Daniele Scalea