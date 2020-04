Ecco come il Governo Conte riuscirà a far passare la patrimoniale

Condividi Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Si sta facendo pericolosamente largo tra le pieghe dei giornali, tra i virgolettati di politici, affaristi e adolescenti mai cresciuti, una parola che suona minacciosa nella testa di milioni di italiani: patrimoniale.

di Gabriele Tebaldi

Il cittadino italiano è ormai disinibito, conosce bene i meccanismi sottili che dettano i tempi della strategia politica del nostro Paese. Sa bene che quella che può essere un’autentica bomba per il contesto economico e sociale del Paese non viene lanciata all’improvviso, ma viene fatta ingerire a piccole dosi. Lentamente, finché il cittadino non si troverà di fronte ad un vicolo cieco dove il passo indietro non è più nemmeno contemplato.

I passaggi di questa collaudatissima strategia

dovrebbero essere quindi ormai noti a tutti. Il primo, imprescindibile, è la creazione di un senso di responsabilità estremizzato della comunità, all’interno di un contesto di crisi eccezionale. Tale narrazione viene di solito lanciata dalle istituzioni politiche più alte per poi essere rilanciata ossessivamente dai media mainstream, che in questo caso svolgono in tutto e per tutto il ruolo di cassa di risonanza delle istituzioni. E così si sprecano le frasi del tipo “la salvezza dipende solo da noi”, oppure “saranno i piccoli gesti a salvarci”, e anche “i nostri comportamente influiscono sulla salute degli altri”, “se non stiamo a casa mettete in pericolo voi e gli altri”.

Tali messaggi non si limitano quindi a dare legittime istruzioni sanitarie, ma intendono creare ed instillare in ognuno di noi l’idea che l’eventuale fallimento nel contenimento del contagio avrà un unico responsabile: la cittadinanza.

Si tratta di una tecnica per deresponsabilizzare chi

come per esempio il Governo, ha in realtà la vera capacità e responsabilità decisionale per contenere e debellare il contagio. Questo messaggio di responsabilizzazione comune ha poi un altro obiettivo, ovvero la creazione di un’idea di famiglia allargata tra i cittadini.

Nei cittadini italiani si instilla quindi l’idea che l’unico modo per superare la crisi sanitaria ed economica causata dal coronavirus sia il comportarsi in maniera responsabile, gli uni nei confronti degli, altri, come se fossimo una sola grande famiglia.

Ed ecco che arriva il secondo passaggio di questa strategia. In maniera estemporanea e apparentemente sconnessa, diversi personaggi pubblici lanciano una proposta: ovvero che il costo economico della crisi sia pagato attraverso una tassa patrimoniale.

Lo fa il leader delle sardine, Mattia Santori in prima serata

che prima di allora, non aveva mai fatto alcuna proposta politica. La domanda è quindi: chi gli ha suggerito di fare tale proposta proprio in questo momento?

La stessa identica proposta viene sposata da Oscar Farinetti, oltre che imprenditore, vero e proprio portavoce del Partito Democratico nel mondo della grande imprenditoria italiana.

Tale proposta viene poi portata avanti da una parte politica dell’esecutivo, proprio il Partito Democratico, e il Governo non conferma, ma nemmeno smentisce, lasciando aperta la porta.

Ormai il motore della macchina è avviato e difficilmente potrà essere spento. Gli italiani si sentono come una grande famiglia e come tutte le brave famiglie iniziano a sentire come naturale e nessario il dovere di mettere a rischio anche i risparmi di una vita per venire incontro ad una situazione famigliare difficile e improvvisa. Il gioco è fatto. La patrimoniale diventerà proposta di legge e l’esecutivo ringrazierà commosso la popolazione, perché lo Stato ha dimostrato di essere una grande famiglia.

Paragonare lo Stato ad una semplice famiglia

è in realtà esercizio di propaganda del tutto ingannatorio nei confronti dei cittadini. Innanzitutto, perché in tal modo si deresponsabilizzano i rappresentanti dello Stato, che venendo implicitamente equiparati a semplici membri della famiglia al pari degli altri, sono soggetti alle stesse responsabilità di tutti i cittadini. Eppure un ministro ha la possibilità di avere accesso a informazioni sanitarie dettagliate e ha il potere decisionale di imporre o meno determinate misure a seconda di queste. Scelte che hanno indubbiamente avuto un impatto sulla diffusione del contagio. Pensate forse che un padre di famiglia abbia tale potere sui propri simili, quando forse non ce l’ha nemmeno verso i propri stretti?

Un ministro ha la possibilità di partecipare a consessi europei, dove verranno prese decisioni politiche per superare la crisi sanitaria ed economica. Possiamo forse dire che su tali decisioni, la famiglia comune ha un qualche tipo di potere o controllo, quando nemmeno il Parlamento riesce ad averlo?

Il paragone Stato famiglia

oltre a deresponsabilizzare i rappresentanti statali è un modo per svilire il ruolo della stessa istituzione statale. Secoli di storia europea e pensiero filosofico occidentale dovrebbero infatti averci insegnato che lo Stato, per definirsi tale, deve possedere alcuni poteri che mai e poi mai potrebbero essere prerogativa di una famiglia. Tra questi il controllo del territorio, il monopolio della violenza e l’imperio della moneta.

Tre poteri che permettono allo Stato di gestire situazioni di crisi, intervenendo quindi sulla libertà di circolazione nel territorio, con controlli garantiti dalle forze di polizia (monopolio della violenza) e gestendo la ripresa economica attraverso l’uso della moneta.

Una serie di poteri che consegnano nelle mani di chi rappresenta oggi quest’istituzione, la più grande responsabilità nella gestione di una crisi di grande portata, come quella derivante dal coronavirus.

Leggi anche: