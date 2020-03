Coronavirus: 20 000 militari americani sul nostro territorio senza mascherina, perché?

Si tratta dei 20000 militari americani che, stando alle dichiarazioni ufficiali della Casa Bianca e degli alti vertici del Pentagono americano, dovrebbero far partire una grande esercitazione chiamata Defender Europe. Si tratta nello specifico della più grande esercitazione militare mai fatta sul territorio europeo dalla fine della Guerra Fredda.

Sul sito ufficiale di quest’operazione si possono leggere le seguenti parole:

L’esercitazione DEFENDER-Europe 20 consiste nello spiegamento di una forza di combattimento a livello di divisione dagli Stati Uniti all’Europa, lo spostamento di attrezzature e il movimento di personale attraverso lo scenario verso varie aree di addestramento.

Le apparecchiature con sede negli Stati Uniti partiranno dai porti di quattro stati e arriveranno in sei paesi europei. Ciò richiederà il supporto di decine di migliaia di membri del servizio militare e civili in più nazioni.

I membri dei servizi statunitensi si sposteranno quindi in tutto il continente europeo per stabilire delle stazioni base intermedie con forze multinazionali e partecipare a varie esercitazioni.

Queste esercitazioni statunitensi ed europee sono condotti regolarmente e non fanno parte di DEFENDER-Europa 20, ma piuttosto “sono collegati” attraverso uno scenario di esercitazioni condivise, comando coordinato della missione, sostegno reciproco e ambiente di comunicazione comune.

DEFENDER-Europe 20 è il più grande dispiegamento di forze con base negli Stati Uniti in Europa per un esercitazione negli ultimi 25 anni.

