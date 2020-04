In attesa del lockdown della stupidità

Lo spettacolo dei governatori del nord, sul piede di guerra contro il lockdown, è davvero avvilente.

di Paolo Desogus

Dopo trent’anni di malgoverno, di retorica dello sviluppo e dell’efficienza le amministrazioni del nord hanno il coraggio di aprire bocca. Come se non bastasse, sono appoggiate dalla stampa, che curiosamente attacca la Lega a livello nazionale, ma non perde occasione per difenderla quando è in sella alla regione, nonostante gli esiti disastrosi delle sue politiche.