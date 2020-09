“Mi ravvedo sul reddito di cittadinanza”: ecco perché deve continuare ad esistere

Bisogna fare autocritica sul reddito di cittadinanza, da chi scrive in passato criticato. Premesso che il nome di questo sussidio resta del tutto sbagliato, anche per alcuni riflessi ideologici che veicola, il reddito di cittadinanza si è rivelata una misura che ha molte ragioni di esistere.

Quello che preoccupava, e che preoccupa ancora, è che questo contributo diretto alle famiglie bisognose possa limitare la spesa pubblica sui servizi, la sanità e la scuola. Si tratta di un rischio concreto, ma occorre percorrerlo , soprattutto in questa fase di crisi economica e di crescita della povertà.

Inoltre, pare che il reddito di cittadinanza abbia di molto limitato quello strumento clientelare dei sussidi comunali , impiegato da sindaci e amministrazioni locali per controllare quella parte di popolazione bisognosa, spesso costretta a umilianti elemosine in comune, a code davanti agli uffici pubblici e agli studi degli assistenti sociali.

C’è poi un altro aspetto. Il reddito di cittadinanza rappresenta una misura ridistribuiva.

Non è molto e, anzi, è pochissimo rispetto a quanto occorrerebbe spostare dall’alto verso il basso. Ma per quella parte di Italia che non ce la fa e che vive talvolta oltre il confine della miseria può essere tanto, tantissimo.