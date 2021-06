L’importanza delle libertà individuali per l’uomo del futuro: senza vincoli né legami

L’autonomia, o indipendenza, è stata una virtù molto lodata nell’antichità soprattutto con riferimento alle comunità o ai popoli, dove coincideva spesso con il principale concetto di libertà. Oggi libertà e autonomia sono venerati esclusivamente nella sfera individuale , e come tali li si reputa valori assoluti, tali per cui ogni loro incremento è per definizione salutato come un progresso.

E in effetti ci dirigiamo con tutte le nostre forze verso un mondo in cui idealmente nessuno dovrebbe avere più bisogno di nessuno , e dove finalmente saremo sgravati dalla necessità di interagire con gli altri.

E dopo tutto appartenenza e dipendenza creano una condizione terribilmente onerosa per la forma di individualità moderna, perché estendono la nostra identità ponendoci per ciò stesso in una condizione di pesantezza e ricattabilità.

Se ci tieni davvero a luoghi e persone puoi essere colpito in quei luoghi e in quelle persone. Se invece ti sei purificato da tutto ciò che non sia un io minimo, vacuo e flessibile, sei agile, mobile, svincolato, pronto a cogliere ogni occasione, e quella dopo, e quella dopo.

Ciò da un lato ti rende adattivo in un sistema di mercato universale, dove il tuo compito è quello di inserirsi in modo elastico negli ‘slot’ che vengono messi a disposizione dalla grande macchina globale. Dall’altro questa conformazione non ti espone emotivamente e non ti lega a nulla, riducendo così le fonti di sofferenza (che soggettività destrutturate ed autoreferenziali non sono più in grado di sopportare).