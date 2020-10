Le dichiarazioni di Conte agitano il fronte del MES

Comunque, nel deserto politico generale, le parole di Conte sul MES sono per una volta chiare, forti e motivate. Metaforicamente si tratterebbe di vendere la primogenitura per il proverbiale piatto di lenticchie.

Si risparmiano quelli che rispetto al fabbisogno attuale sono due spicci (200 milioni), e si pagherebbe questo risparmio con la possibile subordinazione a controlli intensivi e intrusivi negli anni successivi, perché il trattato in vigore non è stato abolito, ed esso è legalmente sovraordinato ad ogni ‘lettera di intesa’, come quelle intercorse.

Per tacere il fatto che un ricorso a quella che è concepita come una leva emergenziale per carenze di liquidità correrebbe il fondato rischio di farci perdere credibilità, facendo aumentare i tassi di interesse e facendoci perdere rapidamente tutto quanto apparentemente risparmiato.

Di fronte ad una presa di posizione così netta è uno spettacolo interessante, e per certi versi sconcertante, vedere la scomposta agitazione degli inquinatori mentali di professione in parlamento e sui giornali, che hanno la faccia di scandalizzarsi alle parole di Conte, dopo che per mesi hanno fatto pressioni indecenti e inaudite con argomenti farlocchi e risibili.