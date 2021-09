La realtà dei fatti e dei dati: la vaccinazione procede a ritmo serrato

Dai dati sulla vaccinazione del portale del Sole24Ore risulta che l’Italia oggi ha superato la Gran Bretagna per il numero di dosi anti Covid inoculate: 135 dosi contro 134 ogni 100 abitanti . È un dato bruto, che sicuramente andrebbe studiato più approfonditamente, ma è sufficientemente chiaro per capire che gli italiani si stanno vaccinando e che la campagna di vaccinazione procede rapida.

L’Italia è largamente avanti a Germania, Francia, Svezia, Olanda, Finlandia. Ha persino superato gli Stati Uniti . La favola dei milioni di noVax con la quale si stanno giustificano le restrizioni e gli atteggiamenti isterici, anche sui luoghi di lavoro, è falsa. Come sono falsi molti altri aspetti del discorso costruito intorno alla vaccinazione e i suoi presunti oppositori.

La Gran Bretagna ha iniziato a vaccinare ben due mesi prima e con una disponibilità di dosi iniziale molto più ampia di quella degli stati dell’Ue. All’interno della stessa Unione l’Italia compare tra i paesi che stanno gestendo meglio la vaccinazione, anche se con qualche squilibrio negativo, specie nelle regioni a statuto speciale (fatta eccezione però per la Sardegna, che invece compare tra le regioni di testa).

È vero, ma questo non giustifica l’atteggiamento generalizzato di condanna e di disprezzo. La vaccinazione procede e questo è un fatto reale, non una chiacchiera. Ci sono poi gli oppositori che non si vogliono vaccinare, ma il loro numero è marginale.