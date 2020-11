La maestra, il video hard e il disinteresse generale verso il licenziamento

Condividi quest'articolo su -->

Dopo centinaia di articoli, servizi, post e commenti è impossibile esimersi da un commento sull’incresciosa vicenda della maestra d’asilo del torinese, licenziata in seguito alla divulgazione di un video erotico amatoriale.

L’intenzione non è quella di fare i bastian contrari ad ogni piè sospinto, ma la reazione media seguita alla notizia è davvero emblematica. Si tratta cioè, di una dimostrazione plastica dei limiti – e della pericolosità – dei contenuti principali della retorica progressista e di tutte le sottoculture annesse (neofemminismo, costruttivismo ecc.).

Sono due giorni che non si sente altro, se non approcci inerenti deficit culturale e svilimento della figura femminile; oppure accorati appelli alla libertà sessuale ed alla sacralità della dimensione intima. Tutte istanze legittime e più che condivisibili, non fraintendiamoci, ma che hanno inspiegabilmente offuscato l’aspetto più indecente di tutti: come è possibile che un atto della sfera privata possa rappresentare una causa di licenziamento?

Ecco, questo sviluppo non sembra affatto casuale. Anzi, è parte integrante della dottrina dirittocivilista post-sessantottina (ad oggi culturalmente dominante) l’attribuzione di una assoluta centralità al tema delle libertà individuali, con la conseguente marginalizzazione dal dibattito politico e mediatico dei diritti sociali, rappresentati in primis dal diritto al lavoro. Un preoccupante stravolgimento delle priorità del cittadino, che – come si può rilevare dal caso in esame – ha prodotto effetti nefasti.

C’è da augurarsi che l’impugnazione del provvedimento venga accolta ed il licenziamento revocato; altrimenti, diventa complicato immaginare come la ragazza in questione possa trovare un altro impiego nel medio periodo. Uno scenario tragico, tenuto presente che il lavoro resta la prima vera fonte di emancipazione, di indipendenza e soprattutto di sussistenza.

Quando questa povera disgraziata avrà di nuovo la certezza di possedere il pane in tavola, chi vorrà, potrà tornare a rivendicare il diritto di chiunque a godere dell’intimità più promiscua e torbida, senza che ciò arrechi pregiudizio alle sue relazioni sociali. Solo allora, non prima.