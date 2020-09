Un (nuovo) ruolo per l’Italia nel Mediterraneo è possibile?

Malgrado questa tradizione, l’Italia dei nostri giorni guarda però esclusivamente al Nord Europa, con un occhio tristemente solo economico e senza una reale strategia di lungo periodo, una strategia che attraversi decadi di tempo e non uno o due anni come richiesto dai bilanci aziendali.

È evidente che questa scelta è suicidaria per la nostra Nazione ma la classe politica attuale non vuole (e forse non può, per mera mancanza di strumenti mentali) cambiarla ed iniziare un nuovo e più fruttuoso corso strategico.

Michele Putrino, autore versatile e attento osservatore delle dinamiche mediterranee e mediorientali, ha accettato di rispondere ad alcune domande proprio su questi argomenti.

Senza ombra di dubbio i due principali sono quello acceso dalla Turchia contro la Grecia e quello che dura ormai da anni in Libia. In realtà ambedue di recente si sono fuse in una questione unica da quando i turchi hanno aperto basi in Libia. Questo è un grosso e serio problema per l’Italia perché è chiaro che dietro alla scusa delle risorse naturali si nasconde un progetto imperiale turco che punta a conquistare l’intero bacino mediterraneo.

Mettiamola così: negli ambienti militari italiani esiste una forte attenzione sul Mediterraneo e lì si hanno anche le idee abbastanza chiare su come agire. Il vero problema italiano è la politica: lì sì che si naviga a vista. Per i politici italiani, infatti, pare che non esista nient’altro al di fuori dei rapporti con i Paesi del centro e del nord Europa. Questo è un modo estremamente stupido di guardare alla politica estera anche perché, tra i vari motivi, il cuore dell’Italia è il Mediterraneo, non il nord Europa.

Ecco, addirittura partecipare alla distruzione della Libia rientra esattamente in quello che le dicevo e cioè che il modo di guardare e di agire a livello geostrategico da parte dei politici italiani, soprattutto quando si tratta del Mediterraneo, è estremamente stupido. Non ci abbiamo guadagnato nulla; al contrario, abbiamo perso tantissimo.

Certo che bisogna chiederselo, anche perché allo stato attuale la risposta è tragicamente scontata. Ed è proprio dalla parola data che bisogna ripartire. È una questione fondamentale perché è sul valore della parola data che si basa il valore stesso di una leadership. In Italia per fortuna esistono tanti uomini e donne di valore e di parola; il problema è che al momento non occupano i posti politici di comando che contano. Qualcosa, però, mi dice che la situazione potrebbe cambiare.

Non credo che l’attivismo politico e militare di Erdoğan sia una conseguenza delle azioni dell’Occidente. La classe dirigente turca (e quindi non solo Erdoğan) coltiva da sempre il sogno di far rinascere l’impero ottomano. Ritrasformare ancora una volta la cattedrale di Santa Sofia in una moschea ne è la prova. Paradossalmente è proprio il lento ma progressivo ritiro dell’attenzione dell’America sul Mediterraneo ad aver fatto accendere i sogni imperiali turchi.

Come le dicevo, l’obiettivo di Erdoğan è l’impero, quindi la sua è “solo” una questione di potenza. Non ci dobbiamo stupire che le cose stiano così: tutte le Nazioni indipendenti ragionano sulla base della ricerca della potenza; soltanto le Nazioni non indipendenti (come siamo noi) ragionano in modo economicistico, e cioè credono che le Nazioni fanno quello che fanno principalmente per un interesse materiale.

Non è così. I turchi cercano l’appoggio dei russi perché sanno bene che al momento Mosca non ha nessuna possibilità di espansione nel Mediterraneo, che è quello che a loro invece interessa. Gli americani, invece, entrano in allarme perché non possono accettare che una parte dell’Occidente possa cadere sotto il giogo di una Nazione islamica.

Ci aggiunga il vecchio e mai scomparso pregiudizio da parte di una grossa fetta del deep state americano nei riguardi della Russia ed eccole servita la fibrillazione di Washington a cui lei accennava.