Home / Affari di Palazzo / Esteri / Terremoto elezioni Usa: ecco tutti gli Stati che faranno ricorso Terremoto elezioni Usa: ecco tutti gli Stati che faranno ricorso

WASHINGTON, DC - NOVEMBER 26: President Donald Trump speaks in the Diplomatic Room of the White House on Thanksgiving on November 26, 2020 in Washington, DC. Trump had earlier made the traditional call to members of the military stationed abroad through video teleconference. (Photo by Erin Schaff - Pool/Getty Images)