Riprendiamoci la nostra Costituzione

Ora, anche noi abbiamo una costituzione, che qualcuno ha definito la più bella del mondo (salvo poi votare per l’infame riforma di Boschi e Renzi, ma lasciamo perdere…). Forse, anche noi, dovremmo cominciare ad esserle più fedeli, senza prese in giro, senza falsificazioni, senza retorica.

Inevitabilmente dopo questa crisi dovremo fare delle rinunce e dei sacrifici.

Solo una cosa non dobbiamo e non possiamo sacrificare e cioè la nostra Costituzione, che è in fondo la carta d’identità del nostro paese: ci dice chi siamo e dove andiamo. Non possiamo invece farci dire dove andare dalle costituzioni degli altri.

E poi perché cosa dovremmo sacrificare la nostra Costituzione? Per quali valori? Per quale solidarietà? Per quale aspirazione politica e culturale? Quello che ci sta accadendo intorno dovrebbe suggerire a tutti, anche al più immarcescibile dei fanatici, che la nostra Costituzione vale molto più di quello con cui l’abbiamo messa per troppo tempo da parte. Riprendiamocela.