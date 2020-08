Se Lukashenko trionfa un motivo c’è: con buona pace dei media liberali

Ovviamente si sono subito concentrati sulle solite truppe cammellate a libro paga Nato che non hanno perso tempo a vandalizzare le città, mentre si sono ben guardati dal citare le pressioni del FMI per far approvare un lockdown stile europeo in cambio di un miliardo di dollari.

Come non si sprecano un secondo a parlare di come la Bielorussia, paese non allineato a determinati dettami, ispirandosi ai valori del socialismo sovietico abbia un’economia che cresce a ritmi quadrupli dell’eurozona, la cui disoccupazione è tra le più basse del mondo, tale il costo della vita in rapporto allo stipendio, il cui welfare garantisce casa, scuola, bollette, e chi più ne ha più ne metta.