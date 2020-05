L’FBI ha cercato di incastrare Trump: ecco cosa emerge dalla vicenda Flynn

Condividi quest'articolo su -->

L’audace corruzione dell’FBI e del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (sic) è dimostrata dal loro complotto contro un generale a tre stelle, ex direttore della Defense Intelligence Agency e consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump.

di Paul Craig Roberts

I documenti che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) è stato costretto a consegnare all’avvocato del generale Michael Flynn rivelano che l’FBI non ha riscontrato alcuna violazione da parte di Flynn nelle sue indagini su di lui e ha raccomandato la chiusura delle indagini.

È allora intervenuto il funzionario corrotto dell’FBI Peter Strzok, un leader della cabala anti-Trump dell’FBI. Strzok ha convinto il funzionario che ha gestito le indagini a non chiudere il caso in quanto era desiderio del “7° piano” (alti funzionari dell’FBI) di tenerlo aperto. In assenza di prove contro Flynn, i documenti dell’FBI rilasciati dimostrano che la dirigenza dell’FBI decise di incastrarlo.

I documenti rivelano che il piano dell’FBI era “farlo mentire (Flynn) in modo da poterlo perseguire o farlo licenziare, dovremmo cercare di inquadrarlo nel modo che vogliamo”. Il generale Flynn fu costretto a incriminarsi con un riconoscimento di colpevolezza. Altrimenti, i pubblici ministeri corrotti del DOJ avevano minacciato di incriminare il figlio di Flynn.

Il DOJ non ha avuto altra scelta

che lasciare cadere il caso contro il generale Flynn dopo che è emersa questa prova di cattiva condotta governativa. Altrimenti sarebbe stato chiaro che la legge negli Stati Uniti è un’arma nelle mani del governo. Ciò significherebbe che il controllo del governo sarebbe una questione di vita o di morte per i due partiti politici, come è in Ecuador e in Bolivia, dove i presidenti in arrivo arrestano o tentano di arrestare i presidenti in uscita.

Ma non abbiamo sentito una parola sul complotto contro il generale Flynn dalle presstitute corrotte. Il 7 maggio il comitato di redazione del New York Times ha pubblicato la più grande e grandiosa raccolta di menzogne ​​nell’intera storia di [questa] organizzazione infausta. L’editoriale – “Non dimenticate, Michael Flynn si è dichiarato colpevole. Due volte.” – ha affermato che le bugie imposte a Flynn hanno dimostrato la sua colpevolezza e che il procuratore generale William Barr è un “riparatore personale del presidente” e ha usato il Dipartimento di Giustizia per proteggere amici ed inseguire nemici politici.

Il New York Times la racconta al contrario

Inseguire nemici politici è esattamente ciò che riguardava il caso inventato dal regime di Obama contro il generale Flynn (e Trump). Ricordate, fu il generale Flynn a dichiarare in televisione che fu una “decisione intenzionale” del regime Obama quella di inviare mercenari jihadisti ad attaccare la Siria, una decisione presa da Obama di fronte al consiglio contrario del generale Flynn, direttore della Defense Intelligence Agency.

Quando Flynn lo ha rivelato, ha fatto esplodere la falsa storia diffusa dal regime Obama e dalle presstitue secondo cui l’invasione della Siria da parte dei mercenari CIA sostenuti da Obama era una rivolta dei moderati siriani che lottavano per la democrazia. Il sangue di Flynn è il sangue che il corrotto regime Obama corrotto voleva grandemente.

Sta venendo alla luce il ruolo di Obama nell’imbroglio di Flynn e nell’orchestrazione della bufala del Russiagate, rendendo nervoso l’ex presidente.

Il 10 maggio il comitato editoriale del Wall Street Journal

si è chiesto se i nervi di Obama si frappongono al suo giudizio:

Barack Obama è un avvocato, quindi è stato sorprendente leggere che si è avventurato nel caso Michael Flynn in un modo che ha frainteso il presunto crimine e ha ignorato la storia della sua stessa amministrazione nel prendere di mira Mr. Flynn. Poiché l’ex presidente ha scelto di offrire le sue opinioni legali quando non ne aveva bisogno, ci chiediamo di cosa si preoccupi davvero.

La trama contro il generale Flynn dei democratici e i loro due tentativi di imbroglio contro il presidente Trump mostrano un’audacia straordinaria e un FBI e DOJ disponibili e corrotti. Pensavano di riuscire a cavarsela e, ovviamente, avevano tutto l’aiuto possibile del New York Times, del Washington Post, della CNN, di MSNBC e del resto della feccia delle presstitute per cui le bugie sono la valuta del loro regno basato su fake news. Le presstitute hanno reso evidente che i media statunitensi sono privi di integrità.

Dopo che alti funzionari

come James Clapper, Susan Rice, Samantha Power ed altri hanno ripetutamente rivendicato la prova della colpevolezza di Trump e Flynn, sotto giuramento la loro storia è cambiata di 180 gradi. Ecco il direttore della National Intelligence, James Clapper:

Non ho mai visto alcuna prova empirica diretta che la campagna di Trump o qualcuno in essa stesse complottando / cospirando con i russi per immischiarsi nelle elezioni.

Susan Rice, incompetente consigliere per la sicurezza nazionale di Obama, e Samantha Power, ambasciatrice Russia-tormentatrice di Obama alle Nazioni Unite, insieme al resto della sconveniente cabala di Obama, hanno ammesso di non aver visto prove specifiche di collusione tra Trump e la Russia. L’intera faccenda era una bufala orchestrata che dimostra al di là di ogni dubbio che il Partito Democratico e i media statunitensi sono corrotti oltre ogni redenzione.

Quando il caso contro Flynn

è stata abbandonato a seguito delle prove schiaccianti della cattiva condotta del governo nell’inquadrare un alto funzionario del governo degli Stati Uniti, i pubblici ministeri corrotti che avevano perseguito l’innocente Flynn si sono tutti dimessi in un momento di panico, fingendo che fosse Barr, non loro, che ha usato il Dipartimento di Giustizia per scopi politici egoisti.

Due professori di legge della Georgetown University, Kean K. Katyal e Joshua A. Geltzer, hanno screditato totalmente se stessi e la squadra di Obama nel DOJ, sostenendo sul New York Times che l’abbandono dell’accusa nei confronti di Flynn ha portato alla “totale demoralizzazione” della “comunità delle forze dell’ordine”.

In altre parole, per questi professori di legge e “la comunità delle forze dell’ordine” di cui sostengono di parlare, è demoralizzante lasciare cadere un caso costruito interamente da un inganno orchestrato, una trappola artificiosa sullo spergiuro e da minacce contro i familiari.

I professori sono così completamente disonesti

che usano le menzogne ​​imposte a Flynn – il prezzo della sua “cooperazione con le indagini” per evitare che anche suo figlio sia incastrato – come “prova” della colpevolezza di Flynn e prova dell’uso politico del Dipartimento di Giustizia da parte di Trump e Barr per far cadere un caso inventato.

L’imbroglio contro Flynn non è riconosciuto dai professori di legge come uso politico del Dipartimento di Giustizia.

Invece i professori di legge descrivono la rivendicazione di un uomo innocente sulla base di prove innegabili come uso politico del Dipartimento di Giustizia.

Se questo è il tipo di legge che la Georgetown University insegna, la scuola di legge dovrebbe essere prontamente chiusa.

La domanda che richiede una risposta è: in che modo persone corrotte e prive di integrità come Comey, Mueller e Strzok ottengono le migliori posizioni dell’FBI?

Traduzione a cura di Costantino Ceoldo

