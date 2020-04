L’espansione della Nato continua nonostante il coronavirus

Condividi Facebook

Sebbene la maggior parte dei media, comprese le risorse puramente politiche, stiano attualmente scrivendo sulla pandemia di coronavirus, i processi geopolitici continuano a seguire il loro corso.

È solo che la quantità di informazioni sul COVID-19 sta in qualche modo oscurando una serie di eventi ed alcuni, come la diffusione del virus stesso, hanno conseguenze di vasta portata. Uno di questi si è verificato la settimana scorsa.

Il 20 marzo, il presidente della Macedonia, Stevo Pendarovski, ha firmato un documento che approva ufficialmente l’adesione del Paese alla NATO. Nonostante le dichiarazioni di alcuni esperti negli anni passati secondo cui la Turchia stava bloccando l’adesione della Macedonia, ogni membro della NATO ha ratificato l’ammissione del piccolo Stato balcanico nel proprio club militare e politico. L’ultimo Paese della lista era la Spagna, che ha dato la propria approvazione pochi giorni prima, il 17 marzo.

In precedenza, la Grecia era considerata l’ostacolo più grave

avendo richiesto che il Paese cambiasse nome. Il nuovo primo ministro del Paese, Zoran Zaev, che salì al potere con una rivoluzione colorata e il sostegno di George Soros, accettò volentieri tutte le condizioni stabilite dal vicino della Macedonia. Dopo che la Macedonia è diventata nel 2018 Macedonia del Nord, è stato firmato nel febbraio 2019 un protocollo di adesione alla NATO che garantiva un cambiamento nello status militare e politico del Paese.

Questa sequenza di eventi suggerisce anche che l’attacco al partito al potere VMRO-DPMNE, con un’intensa pressione da parte dei diplomatici dell’Unione Europea, non era mirato a “riforme democratiche”, che sono una vetrina di retorica per tali macchinazioni, ma all’eliminazione della condizione di neutralità del Paese e l’istituzione di un governo fantoccio.

la portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, afferma apertamente che la Macedonia viene attratta dalla NATO con aiuti statunitensi ed europei al fine di ridurre l’influenza della Russia e della Cina negli Stati balcanici. Tuttavia questa fonte di propaganda non menziona il fatto che né la Russia né la Cina hanno basi militari nei Balcani e non chiarisce nemmeno in cosa consista la loro influenza.

Ma ora la Macedonia del Nord deve pagare fedelmente i suoi contributi al bilancio generale e, in cambio, forse Bruxelles sarà più severa con i casi di separatismo albanese. O forse non lo farà, perché l’Albania si è unita alla NATO molto prima – nel 2009. Negli stati balcanici, la Serbia sta aspettando il suo turno assieme alla Federazione di Bosnia ed Erzegovina, la cui popolazione ed élite politica sono attivamente coltivate da emissari UE e NATO.

Ma gli sforzi della NATO non si fermano agli Stati balcanici

La Finlandia – il fianco più settentrionale della futura espansione della NATO – è estremamente importante a causa della lunghezza del confine tra Finlandia e Russia e dello stato ancora neutrale del Paese. Nonostante ciò, la NATO è già presente lì perché il Paese ospita il Centro Europeo di Eccellenza per la Lotta alle Minacce Ibride, che è stato aperto nell’ottobre 2017. L’Istituto Aleksanteri , con sede all’università di Helsinki, e il Gruppo di Ricerca Russo presso la National Defense University stanno anche facendo la loro parte nell’indottrinamento pro-NATO del Paese.

A giudicare dalle informazioni ufficiali fornite sul sito web della NATO, l’alleanza è anche abbastanza soddisfatta della sua ampia cooperazione con la Svezia neutrale, dalla partecipazione a varie operazioni a numerosi programmi congiunti. La cooperazione del Paese con la NATO è stata comunque notevolmente rafforzata negli ultimi anni.

Entrambi i Paesi sono anche coinvolti

nell’iniziativa NATO Response Force in ruoli complementari. Quindi, con tali partner obbedienti, Bruxelles non ha fretta di integrare attivamente questi Stati nella sua struttura. Di tanto in tanto, i media occidentali suscitano isteria sulla minaccia russa nella regione, sondando l’opinione pubblica sull’opportunità di intensificare le campagne e su quali adeguamenti dovrebbero essere fatti alla propaganda anti-russa locale. Gli articoli di un esercito di esperti di parte rafforzano la strategia, rilevando i benefici ottenuti dalla Svezia e dalla Finlandia dalla loro cooperazione con la NATO.

Ma tutto ciò sta avvenendo in un’area di interessi geopolitici tradizionali per gli Stati Uniti e la NATO, nel mondo formato dopo la seconda guerra mondiale. La situazione in altre regioni è molto più interessante.

A seguito di un aumento delle tensioni tra Stati Uniti e Iran alla fine del 2019, si è discusso di una versione mediorientale della NATO. Tuttavia, l’idea di un’alleanza viene discussa regolarmente come lo status di Svezia e Finlandia nel Nord Europa.

Nel 2018, tale iniziativa è stata proposta dall’amministrazione Trump

e chiamata Middle East Strategic Alliance (MESA), che avrebbe dovuto includere Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Qatar, Oman, Bahrain, Egitto e Giordania. In effetti, l’idea di tale alleanza è stata concepita originariamente nel 2011, quando la regione fu scossa dalle primavere arabe. La scelta dei Paesi è alquanto dubbia, tuttavia, dato l’attuale attrito tra Qatar e Arabia Saudita. E l’alleanza non è possibile in una tale configurazione se si tiene conto della cooperazione attiva del Qatar con l’Iran.

Eppure è già stato stimato che la spesa annuale di tale alleanza militare, esclusi gli Stati Uniti, sarebbe di 100 miliardi di dollari e comanderebbe oltre 300.000 truppe, 5.000 carri armati e 1.000 aerei da combattimento. Tuttavia, i principi di impegno tra i membri dell’alleanza differiranno dalla Carta della NATO.

Ci sono forze negli Stati Uniti con un interesse a trascinare l’India nell’orbita della loro influenza strategica. Per cominciare, sono in corso discussioni sulla possibilità di concedere all’India lo stesso status che i Paesi NATO hanno nei rapporti militari e politici con gli Stati Uniti. Sebbene ufficialmente, Nuova Delhi e Washington stanno già lavorando insieme come parte del Partenariato Indo-Pacifico.

È probabile che la crisi scoppiata a seguito della pandemia

adeguerà questi piani ambiziosi da parte dei falchi guerrafondai statunitensi, specialmente se si considera che la NATO è stata abbastanza inefficace nell’affrontare la pandemia. Quest’ultima non ha ancora raggiunto il suo apice in Europa, ma i Paesi dell’Unione Europea e della NATO sono già stati fatti a pezzi da scandali e conflitti. È interessante notare che l’unica assistenza fornita dalla NATO all’Italia per contrastare la diffusione del coronavirus è la consegna di un sistema mobile di stadiazione dei pazienti progettato per contenere 40 pazienti. Questo è tutto.

L’incapacità dell’alleanza di rispondere prontamente alle sfide e di venire in aiuto dei cittadini dei suoi Paesi sostiene l’idea che la NATO non sia un’organizzazione per la sicurezza collettiva dell’Europa, ma una reliquia di un’epoca passata che viene sfruttata e sfruttata da un terzo potere senza alcun collegamento con il continente europeo.

Traduzione a cura di Costantino Ceoldo

