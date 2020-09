Home / Affari di Palazzo / Economia e finanza / L’austerità dell’Unione europea ha creato un modello da Terzo mondo L’austerità dell’Unione europea ha creato un modello da Terzo mondo

BRUSSELS, BELGIUM - JULY 04: Nominee President of the EU Commission Ursula von der Leyen (L) is welcome by the outgoing President of the European Commission Jean-Claude Juncker (R) in the Berlaymont, the EU Commission headquarter on July 4, 2019 in Brussels, Belgium. (Photo by Thierry Monasse/Getty Images)