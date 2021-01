La svolta globalista di Xi Jinping

Ieri al World Economic Forum sono state pronunciate parole molto, molto, significative. Il presidente cinese Xi-Jinping, infatti, ha esplicitamente detto che serve “costruire un’economia mondiale aperta, abbandonare norme, sistemi discriminatori ed esclusioni e abbattere gli ostacoli agli scambi commerciali”. E per far fare ciò ha suggerito che bisognerebbe andare in direzione di una “governance economica globale”.