La strategia della tensione non esclude il problema islamista

Il problema è il prosieguo di questo modo di analizzare il fenomeno. Che in sintesi sbriga l’intera pratica con un semplicistico ‘siccome può esserci di mezzo la strategia della tensione allora il problema islamista non esiste’.

Ecco questo ragionamento è semplicemente da imbecilli perché impedisce di vedere il problema dove sta. Sarebbe come pensare che durante gli anni di piombo, senza l’apporto di servizi deviati e agenzie estere, non sarebbero esiste le centinaia di circoli operai (come pure quelli borghesi neofascisti) gremiti di gente armata e autonomamente pronta a far scorrere il sangue per le strade.