La Cina è pronta a potenziare l’arsenale nucleare?

Il Washington Post ha pubblicato foto satellitari che mostrerebbero oltre un centinaio di silos scavati e fortificati, destinati a ospitare e proteggere missili balistici intercontinentali a testata atomica, in un deserto vicino alla città nord-occidentale di Yumen.

un exploit edilizio che dimostrerebbe un’importante espansione delle capacità nucleari di Pechino. Attualmente, il regime cinese è accreditato di non più di 200-300 testate atomiche. Dopo tutto le minacce ricevute dagli USA, il risultato sembra essere questo: 119 silos per missili in più.

Anche se – nota il sito Moon of Alabama in un istruttivo articolo (Why China Needs More Nukes) – il numero effettivo di nuovi missili potrebbe essere molto più esiguo. La Cina ha distribuito silos finti in passato.

Gli Stati Uniti fanno lo stesso. “Negli anni ’70 hanno sviluppato un’idea chiamata “Shell Game ICBM” e hanno realizzato un video utile per spiegare quel concetto. Per proteggere i missili da un primo attacco obliterante, molti dei silos sarebbero stati mantenuti vuoti.

Per attaccare quel nuovo campo missilistico da 119 buche in Cina, gli Stati Uniti dovrebbero sparare contro di loro almeno 119 testate nucleari per essere sicuri che nessun missile sia rimasto a sparargli. Se la Cina aggiungesse sul campo una difesa missilistica, gli Stati Uniti dovrebbero sparare circa il triplo delle testate belliche per essere sicuri che ogni silo venga distrutto. Tutto questo per probabilmente solo una manciata di armi. La somma dei numeri diventa presto molto costosa.

Jeffrey Lewis, un esperto dell'arsenale nucleare cinese

e parte di un team che ha analizzato i siti sospetti, ha affermato che i silos sono probabilmente destinati a un missile balistico intercontinentale cinese noto come DF-41, che può trasportare più testate e raggiungere obiettivi oltre i 10 mila chilometri, ciò che mette la terra americana alla sua portata.

Al che la rivista cinese Global Times, a firma del suo caporedattore Hu Xijin scrive :

Non è noto se i cantieri citati dal Washington Post siano davvero dei silos per missili balistici intercontinentali. Ma appare noto che Lewis è un dilettante. In realtà, il DF-41 è un missile balistico intercontinentale automontato, a propellente solido e uno dei suoi maggiori vantaggi è la sua mobilità e sopravvivibilità; dunque non avrebbe senso infossarlo in un silo. Lewis dovrebbe prima capire le caratteristiche di base di DF-41 prima di sparare a bocca aperta sui media.

Uno schiaffo sonoro, se si sa che il Dr. Jeffrey Lewis è effettivamente il capintesta del controllo degli armamenti (the Arms Control Wonk) e direttore del Programma di non proliferazione dell’Asia orientale presso il Center for Nonproliferation Studies, parte del Middlebury Institute of International Studies.

Ma ecco la parte istruttiva:

La differenza tra missili a propellente solido e a propellente liquido è il tempo di reazione. Gli Stati Uniti hanno circa 450 missili balistici intercontinentali basati su silos. Quei missili sono stati chiamati “Minuteman” perché, per il fatto che sono a combustibile solido, possono quindi essere lanciati con un preavviso di pochi minuti.

I missili a combustibile liquido richiedono tempo per prepararsi poiché il carburante viene riempito solo poco prima del lancio. Sono piuttosto pericolosi per i loro equipaggi poiché i combustibili liquidi tendono ad essere piuttosto corrosivi ed esplosivi. Non importa molto per le operazioni spaziali per andare sulla Luna, ma è molto scomodo per qualsiasi applicazione militare.

Una seconda forza d’attacco deve essere pronta a lanciare nel momento in cui viene rilevato un primo attacco ostile in arrivo. Altrimenti potrebbe non essere rimasto nessuno per lanciarlo.

Lewis riconosce come valide le ragioni della Cina per espandere il suo arsenale :

Riteniamo che la Cina stia espandendo le sue forze nucleari in parte per mantenere un deterrente in grado di sopravvivere a un primo attacco degli Stati Uniti in numero sufficiente per sconfiggere le difese missilistiche statunitensi.

Un editoriale del Global Times concorda con questo ragionamento :

Gli Stati Uniti vogliono che la Cina si attenga alla linea basata sulla deterrenza minima. È vero che la Cina ha affermato di mantenere le sue capacità nucleari al livello minimo richiesto per la sicurezza nazionale. Ma il livello minimo cambierebbe al variare della situazione della sicurezza in Cina. La Cina è stata definita il principale competitore strategico dagli Stati Uniti e la pressione militare statunitense sulla Cina ha continuato ad aumentare. Pertanto, la Cina deve accelerare l’aumento della sua deterrenza nucleare per frenare l’impulso strategico degli Stati Uniti. Dobbiamo costruire una capacità nucleare credibile di secondo in secondo, che deve essere garantita da un numero sufficiente di testate nucleari.

Quindi aggiunge un’osservazione che indica un potenziale scenario reale:

La situazione della sicurezza in Cina sta cambiando rapidamente, commenta il sito. Gli Stati Uniti hanno l’ambizione strategica di sottomettere la Cina. Una volta scoppiato uno scontro militare tra Cina e Stati Uniti sulla questione di Taiwan, se la Cina ha una capacità nucleare sufficiente per dissuadere gli Stati Uniti, ciò servirà da fondamento della volontà nazionale cinese.

Stiamo affrontando ambienti e rischi diversi dal passato. Anche le modalità di calcolo del livello minimo devono essere diverse. Indipendentemente da ciò che dicono gli Stati Uniti, la Cina deve essere sobria e ferma su ciò che dovrebbe fare.

Se gli Stati Uniti inviano navi per impedire alla Cina di reintegrare Taiwan

potrebbero tentare di impedire alla Cina di attaccarli minacciando un attacco nucleare. Se la Cina avesse una credibile capacità di secondo colpo, la minaccia degli Stati Uniti sarebbe vuota. Nessun presidente degli Stati Uniti rischierà New York per Taipei City.

La costruzione del nuovo campo silo missilistico è stata avviata solo all’inizio di quest’anno e prosegue a ritmo sostenuto. La Cina sembra sentire che non c’è tempo da perdere prima che gli Stati Uniti facciano i prossimi passi per spingere per l’indipendenza di Taiwan. Diventerebbe immediatamente un problema militare. Il nuovo campo missilistico potrebbe aiutare a modificare i piani statunitensi.