Il governo Bielorusso, dopo aver sventato l’attentato alla vita di Lukashenko, ha fatto intendere chiaramente che l’era della remissiva sopportazione per le ingerenze occidentali è finita . Ricordate le parole di Putin del mese scorso: le provocazioni e gli attacchi alla Russia e i suoi alleati da ora in avanti verranno corrisposti con la dovuto fermezza.

Questo è il primo esempio di come si agirà d’ora in avanti. I Navalny, i “leader dell’opposizione” vari, i burattini a libro paga, i ribelli moderati, verranno spazzati via per primi. Questo è anche un esempio da leggere proprio a fattore deterrente per le dinamiche interne: chi deciderà di servire il nemico, di svendersi alle sirene atlantiche anche solo per vile denaro, subirà le conseguenze delle sue azioni.