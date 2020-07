Gli Stati Uniti stanno per militarizzare lo spazio

Condividi quest'articolo su -->

Il 19 giugno è stata rilasciata la sezione non classificata della nuova strategia di difesa spaziale del Pentagono dove vi si afferma chiaramente che gli Stati Uniti considerano tale ambiente come un campo di operazioni.

Il documento pubblicamente disponibile non è molto lungo, ma mostra chiaramente la posizione e le intenzioni delle forze armate statunitensi sullo spazio – per raggiungere e mantenere la superiorità militare degli Stati Uniti.

Nello spirito delle precedenti strategie e dottrine, Russia, Cina, Iran e Corea del Nord, nessuna delle quali darà ai cittadini statunitensi un sonno tranquillo, vengono nuovamente utilizzate come giustificazione.

La modellatura dell’opinione pubblica sull’argomento è in corso da anni. Nel 2017, il Comitato per l’Intelligence del Senato degli Stati Uniti aveva preso in considerazione un rapporto speciale in cui si affermava che Russia e Cina avrebbero usato l’intera gamma di possibilità nella guerra spaziale per “ridurre l’efficacia militare degli Stati Uniti”.

Fobie simili sono state evidenziate in un articolo di Forbes pubblicato a luglio 2019, che parlava della possibilità di un attacco informatico ai satelliti militari statunitensi da parte di Russia e Cina. Forbes osservava anche che “la guerra elettronica da parte della Russia in Europa e in Medio Oriente e i reati informatici da parte della Cina sono diventati la realtà della guerra ibrida dei nostri giorni”. L’articolo menziona anche il lavoro del Comitato Consultivo per i Sistemi di Dati Spaziali, il cui rapporto è stato pubblicato nel 2015.

La nuova strategia afferma che lo spazio

non è un “santuario dagli attacchi” e che “i sistemi spaziali sono potenziali bersagli a tutti i livelli di conflitto”. Afferma inoltre che “Cina e Russia rappresentano la più grande minaccia strategica a causa del loro sviluppo, test e dispiegamento delle capacità di capacità controspaziali e della loro dottrina militare associata per l’impiego in conflitti che si estendono allo spazio. La Cina e la Russia hanno ciascuna militarizzato lo spazio come mezzo per ridurre l’efficacia militare degli Stati Uniti e degli alleati e sfidare la nostra libertà di operazione nello spazio stesso.”

La strategia prevede un approccio graduale alle operazioni di difesa in quattro aree: 1) costruire un vantaggio militare globale nello spazio; 2) integrare lo spazio nelle operazioni nazionali, congiunte e combinate; 3) modellare l’ambiente strategico; 4) collaborare con alleati, partner, industria e altri dipartimenti e agenzie del governo degli Stati Uniti.

Questo rapporto afferma anche che il sistema di difesa spaziale statunitense non è stato costruito per l’ambiente attuale. Oggi, gli interessi statunitensi nello spazio hanno raggiunto il punto in cui non solo migliorano le capacità, ma sono anche legati allo stile di vita e ai metodi di guerra. Di conseguenza, la sicurezza e la prosperità nazionale degli Stati Uniti richiedono un accesso senza ostacoli allo spazio.

Tuttavia, a parte i quattro paesi già menzionati

non vi è assolutamente alcuna indicazione di altre minacce che potrebbero limitare l’accesso dell’America allo spazio. Tanto più perché da anni sono in corso lavori congiunti sulla Stazione Spaziale Internazionale.

L’idea di creare una forza spaziale è stata delineata da Donald Trump nel marzo 2018 mentre firma la nuova strategia di sicurezza nazionale. Allora Trump ha affermato che “lo spazio è un dominio di guerra, proprio come la terra, l’aria e il mare”. È stato sottolineato che “nelle operazioni militari, lo spazio non è solo un luogo da cui supportiamo le operazioni di combattimento in altri settori, ma un dominio di guerra in sé e per sé”.

Il costo per istituire la forza spaziale e sostenerla per i prossimi cinque anni è di 13 miliardi di dollari. Fino al 2020, l’aviazione americana si è occupata delle attività militari statunitensi nello spazio, ma ora le funzioni sono completamente separate. Secondo L’USAF, la Forza Spaziale Americana è composta da 13.000 persone.

Il 21 gennaio 2020, la US Space Development Agency ha annunciato sette aree di lavoro che definisce costellazioni.

Queste includono:

– Trasporti: comunicazioni affidabili tra le forze statunitensi in tutto il mondo;

– Gestione della battaglia: per fornire comando e controllo;

– Tracciamento: per rilevare e tracciare i missili nemici, compresi quelli ipersonici;

– Custodia: tenere d’occhio i lanciatori di terra nemici e altri bersagli mobili;

– Navigazione: per migliorare o sostituire il GPS;

– Deterrenza: per dissuadere l’azione ostile nello “spazio profondo”, ovvero dall’orbita geosincrona della Terra fino alle distanze lunari; e

– Supporto: per collegare sistemi satellitari terrestri, inclusi i lanciatori.

Tutti questi dovrebbero funzionare attivamente entro la fine del 2020.

Allo stesso tempo, è stato annunciato che il Pentagono

ha in programma di creare un gran numero di nuovi satelliti. Apparentemente saranno più economici (circa 10 milioni di dollari ciascuno) e più leggeri (alcune centinaia di chilogrammi). Verrà costruito un satellite a settimana e, a questo ritmo, la nuova costellazione verrà lanciato in orbita entro il 2022 e verrà aggiornati ogni due anni.

Come sempre, l’industria della difesa americana ha risposto volentieri al vicepresidente di Raytheon, Gil Klinger, che ritiene che “la comunità spaziale debba riconoscere la necessità di incorporare completamente tutte le forze spaziali statunitensi nella guerra”. Klinger dice che non si tratta solo di mantenere operativi i satelliti. Le operazioni di supporto devono anche includere l’armonizzazione, l’integrazione e la trasformazione in una parte essenziale delle capacità operative che le forze statunitensi utilizzano in altri settori. Klinger propone lo sviluppo di forze spaziali combinate e collaborative.

Già nel gennaio 2020, la nuova Forza Spaziale Americana aveva iniziato a costruire un arsenale di 48 sistemi di armi terrestri progettati per bloccare temporaneamente i satelliti di comunicazione russi o cinesi nelle prime ore di un possibile conflitto futuro. Saranno costruiti e messi in funzione nei prossimi sette anni.

Il primo sistema realizzato da L3Harris Technologies Inc. è stato dichiarato operativo nel marzo 2020 dopo diversi anni di sviluppo e la US Space Force ha firmato un contratto per 16 di queste unità. Il servizio sta inoltre sviluppando un nuovo sistema noto come Meadowland, più leggero, in grado di aggiungere software aggiornato e in grado di bloccare più frequenze.

Va notato che la Russia ha ripetutamente offerto di firmare un accordo con gli Stati Uniti che vieti l’uso di armi nello spazio, ma questo è qualcosa che i legislatori, i funzionari dell’intelligence e i funzionari governativi statunitensi che scrivono su un possibile conflitto nello spazio preferiscono tacere.

Traduzione a cura di Costantino Ceoldo

