Gli effetti economici del coronavirus potrebbero essere rivoluzionari

Condividi Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Il coronavirus e il globalismo ci insegneranno lezioni vitali. La domanda è se possiamo imparare lezioni vitali che non servono ai gruppi di interesse e alle ideologie al potere.

Il coronavirus ci insegnerà che un Paese senza assistenza sanitaria nazionale gratuita è gravemente svantaggiato. Milioni di americani vivono di busta paga in busta paga. Non possono permettersi assicurazioni sanitarie, detrazioni e contributi assistenziali. Milioni non hanno assicurazione medica. Ciò significa milioni di persone con infezione da coronavirus che non possono ottenere assistenza medica. La morbilità da ciò è intollerabile in qualsiasi società.

I fermi associati agli sforzi per contenere la diffusione del coronavirus negheranno il reddito a milioni di americani che vivono di busta paga in busta paga. Cosa faranno per cibo, alloggio, trasporti? Non dovete pensarci a lungo per vedere uno scenario molto spaventoso.

Il globalismo ha abbattuto la mobilità verso l’alto

esportando in Asia i posti di lavoro della classe media americana. Una popolazione che una volta era in grado di risparmiare vive ora a debito (la cui restituzione è interrotta dalla recessione / depressione) e della restituzione del debito che assorbe tutto il reddito disponibile netto.

Il globalismo ha anche ridotto la sopravvivenza della nostra società rendendola dipendente da beni prodotti esternamente, la cui offerta può essere interrotta da fermi in altre società, da disaccordi politici che portano a sanzioni e dall’incapacità di esportare abbastanza per pagare le importazioni, che è ciò in cui consiste la produzione delocalizzata delle aziende statunitensi.

Gli Stati Uniti hanno una popolazione non protetta e un’economia in difficoltà. Per anni i dirigenti aziendali hanno gestito le società a vantaggio dei propri bonus, che dipendono in gran parte dagli aumenti del prezzo delle azioni della loro società. Di conseguenza, profitti e prestiti sono stati investiti nel riacquisto delle azioni delle società e non in nuovi investimenti nelle imprese. L’indebitamento aziendale è estremo e minaccia molte società e molti posti di lavoro in una fase di recessione. Boeing ne è un esempio.

L’economista Michael Hudson

ha studiato per molti decenni l’uso del perdono del debito per riavviare le economie uccise dagli oneri del debito. Il perdono del debito per le società ha un’implicazione diversa rispetto al perdono del debito per gli individui. Per le società, i debiti perdonati lasciano fuori dal cappio quelli che lo hanno finanziato e indebitato l’economia e la popolazione. Per evitare di ricompensarli per la catastrofe che hanno prodotto e per prevenire diffuse proteste e diffidenze pubbliche, la nazionalizzazione è implicita per aziende e banche insolventi.

La nazionalizzazione sarebbe limitata alle società insolventi e alle istituzioni finanziarie e non significa che non ci sarebbero società o imprese private. La nazionalizzazione aggiuntiva potrebbe essere utilizzata per impedire alle società strategiche di sostituire i propri interessi agli interessi nazionali, cosa che fanno quando trasferiscono all’estero posti di lavoro e fabbriche americane.

I prodotti farmaceutici potrebbero essere nazionalizzati insieme all’assistenza sanitaria. L’industria energetica che spesso sacrifica l’ambiente per i propri profitti potrebbe essere presa in considerazione per la nazionalizzazione. Una società di successo deve avere più profitto pubblico che privato.

Per la maggior parte degli americani

nazionalizzazione è una parolaccia, ma la nazionalizzazione ha molti vantaggi. Ad esempio, un sistema sanitario nazionale riduce enormemente i costi togliendo profitti al sistema [privato]. Inoltre, le società farmaceutiche nazionalizzate potrebbero essere più focalizzate sulla ricerca e sulle cure che sui modi per ottenere profitto. Tutti sanno in che modo Big Pharma influenzi le scuole mediche e la pratica medica in linea con l’approccio di Big Pharma. Sarebbe utile un approccio più aperto alla medicina.

Socialista è un’altra parolaccia americana, usata contro Bernie Sanders. Non mi sono trasformato in un socialista da un giorno all’altro. Sto semplicemente pensando ad alta voce. Come può l’economia riprendersi quando la popolazione e le società sono soffocate dal debito? Il perdono del debito è l’unica via d’uscita da questo soffocamento. I debiti possono essere perdonati senza nazionalizzazione? Non senza un grande omaggio ai finanziatori e a Wall Street.

Sono i membri dell’ “uno per cento” che hanno ricevuto il 95% dell’aumento del reddito e della ricchezza degli Stati Uniti dal 2008. Vogliamo premiarli per aver soffocato l’economia con i debiti salvandoli senza nazionalizzarli?

La combinazione di un’economia coperta da debito e una popolazione non protetta è chiaramente rivoluzionaria. Abbiamo una leadership in grado di sradicare la politica dei gruppi di interesse e le ideologie dominanti al fine di salvare la nostra società e metterla su una base più sostenibile?

O sarà il virus ad essere incolpato delle difficoltà economiche, il catalizzatore che ha innescato la crisi del debito?

Di Paul Craig Roberts

Traduzione a cura di Costantino Ceoldo

Leggi anche: