Gli amici si vedono nel momento del bisogno

Due dati sui ‘partner europei’ e i veri amici.

🇨🇳 Su decisione del Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese la Repubblica Popolare ha inviato all’Italia:

1000 ventilatori polmonari

50.000 tamponi

20.000 tute protettive

100.000 mascherine di massima tecnologia

2.000.000 di mascherine per gli ospedali.

🇨🇺 Cuba Socialista si è detta disponibile ad inviare brigate di medici volontari e fornire il farmaco già utilizzato con successo in Cina per debellare il Coronavirus.

Tutto questo mentre:

Francia e Germania negano l’invio di mascherine, anche a pagamento, verso la penisola italiana.

L’Unione Europea pone le politiche di austerità come priorità rispetto al sostegno economico per contrastare l’epidemia di Coronavirus che sta mettendo in ginocchio la già martoriata economia italiana.

Gli USA guidano la NATO a non rinviare le manovre militari che coinvolgerebbero migliaia di uomini e mezzi che dovrebbero essere invece impiegati per combattere questa emergenza.

Alla luce dei fatti, dovremmo riconsiderare immediatamente tutti i nostri trattati e sistemi di alleanze.

L’unico virus si chiama europeismo e atlantismo.

Vallepiano