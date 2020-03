Francesi (ancora) razzisti contro gli italiani: il caso del “pizza coronavirus”

Condividi Facebook

Il coronavirus ha risvegliato un sopito razzismo antitaliano, vieppiù in paesi confinanti quali Austria, Svizzera, e Francia. Numerosi i tentativi di sbarrare i confini, nonostante il trattato di Schengen sulla libera circolazione delle persone sia non sia stato sospeso e, sulla carta, resti del tutto operativo.

Una famosa emittente privata d’oltralpe, Canal+, ha pubblicato questo video, salvo poi, coperta dalle reazioni indignate degli italiani (Di Maio in testa), rimuoverlo con scuse.

Ma non è la prima volta che si rilevano, ultimamente, attacchi di stampo razzista nei confronti del popolo italiano da parte dei “cugini” d’oltralpe.

Per esempio, ricordate quando ci sfottevano per il ponte Morandi, e per il terremoto?

