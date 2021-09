Era una famiglia innocente assassinata da Biden nell’attacco dei droni di Kabul

In un reportage del tardo pomeriggio di venerdì, il New York Times rivela che “i funzionari militari hanno affermato di non conoscere l’identità del conducente dell’auto quando il drone ha sparato, ma lo hanno ritenuto sospetto a causa di come hanno interpretato le sue attività quel giorno, dicendo che forse hanno visitato una casa sicura dell’Isis e, a un certo punto, hanno caricato quello che pensavano potesse essere esplosivo nell’auto”.

In realtà, stavano riempiendo taniche d’acqua.

Biden and Milley claimed this was an ISIS attack in the making

They were filling water bottles

And their entire family was murdered so Joe Biden could get a headline pic.twitter.com/kSXn0cbW3d

— Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) September 10, 2021