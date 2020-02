Esclusiva Varoufakis: “Così incastrerò i sacerdoti dell’austerity”!

L’ex ministro delle Finanze di Atene ha spiegato la decisione alla luce delle nuove misure di “austerity”, in particolare quelle sui mutui in sofferenza e le norme sugli espropri (ma la Grecia non era salva?).

Varoufakis si aspetta una serie di effetti dalla pubblicazione:

1) Che gli europeisti capiscano come l’euroscetticismo sia stato aiutato dal processo decisionale nel cuore dell’Unione europea;

2) Gli euroscettici troveranno le prove che il loro atteggiamento è giustificato;

3) Studenti di relazioni internazionali, studi europei, di finanza e economica troveranno preziosi elementi su come vengono prese decisioni cruciali per l’economia globale.

Il caso “greco”

è diventato con il passare degli anni un esempio di quello che non si deve fare per risolvere una crisi. Gli “errori” sul calcolo dei coefficienti e le conseguenze che si sono manifestate per l’economia greca, con una contrazione del Pil di molto superiore a quella delle attese, hanno portato a una lunga teoria di ammissioni di colpe.

Nella letteratura che si trova su questa fase sui “mercati” e “tra gli investitori” si è consolidata l’idea che l’Unione europea abbia dato il peggio di sé sostanzialmente per salvare le banche tedesche e francesi e per salvaguardare il modello economico dell’euro”.