Ecco le condizioni dell’Iran per tornare al dialogo con l’Occidente

Il JCPOA impegnava esplicitamente Teheran ad un nucleare puramente pacifico con delle limitazioni anche sull’arsenale missilistico convenzionale, come è emerso chiaramente poco dopo la firma del trattato.

L’accordo prometteva molto in termini di scambio di tecnologie e investimenti stranieri, malgrado le nuove sanzioni economiche che l’America di Obama aveva imposto già all’indomani della firma. A molti è sembrato, tuttavia, che fosse proprio questa la strada corretta, l’unica, per normalizzare i rapporti tra la Repubblica Islamica dell’Iran, Stati Uniti ed Europa.

Purtroppo, il ritiro unilaterale dal Trattato deciso dal Presidente Trump ha fatto naufragare completamente il sogno del JCPOA. L’eliminazione del generale Soleimani in un attacco con droni ordinato dagli americani ha posto poi la pietra tombale sui rapporti tra Teheran e Washington, almeno durante la presidenza di The Donald.

da parte americana e lo scadere dell’embargo internazionale sulle armi, l’Iran ha ritenuto di avere mano libera nel decidere il proprio futuro ma l’assassinio avvenuto pochi giorni fa di Mohsen Fakhrizadeh, uno scienziato di punta del programma nucleare iraniano, ha riaperto la stagione delle uccisioni mirate compiute da potenze straniere contro la nazione iraniana, le cui personalità più importanti sono ritornate ad essere prede da cacciare ed eliminare.

Il mondo ha prestato ben poca attenzione a tutto questo, reagendo distratto a chi sottolineava la pericolosità di un approccio che si fa beffe del diritto internazionale e trasforma una nazione sovrana in un territorio di caccia libera.

È evidente tuttavia che gli iraniani hanno una visione dolorosamente diversa del problema.

e direttore generale di Nournews English. È un profondo conoscitore delle dinamiche geopolitiche del Medio Oriente ed ha acconsentito di rispondere ad alcune nostre domande su questi nuovi, inquietanti, accadimenti.

L’Iran ha dimostrato di essersi sempre impegnato a rispettare tutti gli standard internazionali e il proseguo dell’Iran nel JCPOA è una chiara indicazione di questa affermazione, nonostante il ritiro degli Stati Uniti da esso e la mancanza di impegno degli europei. D’altra parte, gli Stati Uniti hanno sempre dimostrato di non avere onestà nel linguaggio e nel comportamento.

Nel suo cammino, l’Iran si è fidato dell’Occidente e ha scelto la via della collaborazione, ma gli Stati Uniti e l’Europa hanno tradito questa fiducia. Il modello nordcoreano ha mostrato come trattare un gran bugiardo come gli Stati Uniti. Naturalmente, l’Iran ha mantenuto i suoi elementi deterrenti in conformità con le usanze e gli standard internazionali per tutto questo tempo, nonostante le molte sanzioni ed è per questo che gli Stati Uniti non osano fare errori.

Così, anche se vengono fornite tutte le condizioni per una rinegoziazione, l’Iran non farà certamente marcia indietro né negozierà alcuna linea rossa e i suoi elementi di deterrenza, in particolare il suo pacifico programma missilistico.