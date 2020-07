Che cos’è il MEK, il movimento terroristico iraniano legato alla CIA

Ecco la trascrizione completa dell’intervista:

Il terrorismo del MEK durante la guerra Iran-Iraq non sarà dimenticato dagli iraniani con un senso della Storia. Ad esempio, il governo degli Stati Uniti conferma che nel 1981 il MEK “ha fatto esplodere le bombe nella sede principale del Partito della Repubblica islamica e nell’ufficio del Premier, uccidendo circa 70 funzionari iraniani di alto rango, tra cui il capo della giustizia Ayatollah Mohammad Beheshti, il presidente Mohammad-Ali Rajaei e il Premier Mohammad-Javad Bahonar”. Più tardi, durante quella guerra, Saddam Hussein “armò il MEK di equipaggiamento militare e lo mandò in azione contro le forze iraniane” (US Dept State 2006). Gli attuali sponsor ammettono che il MEK ha attaccato i volontari che stavano difendendo la nazione iraniana.

Negli anni ’70 il MEK partecipò al movimento anti-Shah, ma poi si ritirò rapidamente dalla Repubblica islamica e cercò rifugio con Saddam Hussein in Iraq. In quella collaborazione [i membri del MEK] tradirono così gravemente l’Iran che tagliarono ogni possibilità di ritorno e divennero un culto violento e segreto in esilio, in grado di sopravvivere solo attraverso accordi con sponsor stranieri.

Il giornalista investigativo Gjergji Thanasi ha esposto le attività del MEK in Albania, sottolineando che non pagano tasse e hanno contribuito a portare le famiglie di DAESH nel Paese. Le attività del MEK sono state anche denunciate da Olsi Jazexhi, direttore del Free Media Institute di Tirana. I deputati albanesi si sono successivamente incontrati per discutere della minaccia MEK a casa (Reporter UE 2018). Thanasi e altri hanno poi indicato che il MEK rappresenta anche una minaccia per la salute pubblica del Paese, poiché i suoi campi non sono soggetti a misure sanitarie nazionali (Khodabandeh 2020).

Come in tutti questi casi, non dovremmo incolpare il popolo albanese ma piuttosto il regime albanese , che cerca di ingraziarsi Washington (ed ottenere fondi dai burattini di Washington, come il regime dei Saud) ospitando sia il MEK che DAESH. Certamente ciò causerà problemi al popolo albanese, perché un gruppo terroristico a cui si offre riparo non può essere completamente controllato. Si osserverà un certo grado di caos nel loro territorio che li ospita.

Quindi, mentre alti funzionari dell’UE e degli Stati Uniti (recentemente Rudolph Giuliani e John Bolton) visitano i loro campi in Albania per parlare di “libertà”, i disertori raccontano di torture e sterilizzazione forzata dei membri (Hussain e Cole 2020). Naturalmente non sono in grado di parlare in modo credibile di “diritti umani”, considerando la loro repressione interna e il terrorismo esterno.

Naturalmente la leadership del MEK vuole nascondere il malcontento nei suoi stessi ranghi. Si ricordi che la maggior parte dei suoi giovani non sono nati in Iran o non hanno memoria del paese contro il quale sono ora incaricati di opporsi violentemente. Molti potrebbero persino chiedersi se sono iraniani, essendo cresciuti in Iraq e in Europa. Il gruppo ha una crisi esistenziale e identitaria e nessuna somma di denaro saudita e straniero in visita può nasconderlo.

Ad esempio, un rapporto del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti del 1994 affermava che “evitati dalla maggior parte degli iraniani e fondamentalmente non democratici, i Mojahedin-e Khalq non sono una valida alternativa all’attuale governo iraniano” (Shermen 1994). Anche un sondaggio del 2018 tra gli iraniani americani ha mostrato solo il 6% di sostegno al MEK come “alternativa legittima” all’attuale governo.

Un serio analista considera il MEK come democratico e questo include molti [analisti] tra i ranghi dei loro sponsor statunitensi . Un parlare schietto tra ex funzionari statunitensi è molto diffuso, in parte a causa del fatto che il MEK dal 1997 al 2012 era un gruppo terroristico nelle liste degli Stati Uniti. Eppure, prima e dopo il 2012, gli ex funzionari statunitensi affermano la stessa cosa: il MEK ha da poco a nessun sostegno all’interno dell’Iran ed è detestato dal popolo iraniano, compresi gli iraniani-americani.

Per le ragioni sopra esposte, il MEK non ha futuro in Iran. Non ha una base reale, essendo stato tagliato fuori dal paese per quattro decenni. Come affermano persino la Rand Corporation americana e l’American Enterprise Institute, il MEK è noto in Iran solo per il suo tradimento e la sua collaborazione contro l’Iran con Saddam Hussein e potenze straniere.

Un rapporto del 2009 per la Rand Corporation concludeva: “la maggior parte dei ranghi del MEK non sono né terroristi né combattenti per la libertà, ma persone intrappolate e sottoposte al lavaggio del cervello che sarebbero disposte a tornare in Iran se fossero separate dalla leadership del MEK. Molti membri sono stati attirati in Iraq da altri paesi con false promesse, solo per avere i loro passaporti confiscati dalla leadership del MEK, che usa abusi fisici, prigionia ed altri metodi per impedire loro di partire” (Goulka, Hansell, Wilke e Larson 2009).

L’ex analista della Rand Corporation Jeremiah Goulka ha spiegato “una volta, il MEK godeva di una certa dose di sostegno popolare in Iran … [ma è diventato] un gruppo di culto che non porterà la democrazia in Iran e non ha alcun sostegno popolare nel paese” (Goulka 2012). Quindi, mentre in passato l’Iran ha offerto l’amnistia per classificare e archiviare i membri del MEK che sono iraniani, il MEK come gruppo politico non ha futuro nel paese.