I corsari inglesi tornano alle origini: dopo la Brexit, ecco i primi paradisi fiscali

Gli altri tre, uno è europeo per geostoria ( Svizzera ) e due invece sono europei a tal punto da essere nell’Unione. Uno ci ha dato il simpatico ex Presidente della Commissione europea J.C. Juncker per 18 anni Primo Ministro di un Granducato ( Lussemburgo ), l’altro è una monarchia i cui rappresentati in Europa pare abbiano una predilezione critica verso l’Italia, bacchettata da sempre di esser spendacciona e poco seria ( Paesi Bassi ).

L’altro giorno, la ONG collegata ad ATTAC, Tax Justice Network, informava che ogni anno noi italiani perdiamo 7 miliardi di gettito fiscale, per colpa di una costellazione di paradisi fiscali, per lo più europei . Tra questi, nei primi dieci, quattro sono territori britannici, due lo erano, uno è di uno stato creato anch’esso dai britannici.

Il monarca inglese, allora, decise di reclutarli come esercito privato donando loro una sorta di documento di ufficialità, la lettera di corsa , dai cui i corsari. Alcuni diventarono poi “Sir” per i servizi resi alla Corona e di loro discendenti sedettero di nobile diritto nel Parlamento.

Essendo uno stato debole, non avendo un sostenuto e preciso introito fiscale, il sovrano non aveva i soldi per pagarsi una marina militare. Ma gli inglesi per mare ci andavano, privatamente e ci andavano per fare rapine ad altre navi.

La stragrande maggioranza dei paradisi fiscali sono ancora oggi britannici, poi un po’ americani che sempre dai britannici vengono o olandesi che fecero sistema con gli inglesi lungo tutto il XVII secolo. Ora, la Gran Bretagna post Brexit, come qui più volte previsto, ha deciso di rinverdire la tradizione di sfruttare i vizi privati per trarne pubblici benefici.

I vizi privati sono economicamente trattati in parte dalla delinquenza organizzata, in parte coltivati dai pirati fiscali che però non sono privati, sono giurisdizioni che rispondono in sovranità alla madre patria, britannica appunto. Però per alcune cose sì, per altre no.

UK quindi, ci annuncia di voler disporre ben otto nuove giurisdizioni speciali dove le leggi son sospese, sei sulle proprie coste più due aeroporti. L’attuale Cancellerie per lo Scacchiere, lo aveva teorizzato nel 2016 e l’idea venne ripresa nel programma politico di B. Johnson che oggi ha dato via libera.

In questi paradisi senza legge, si ricicla denaro sporco, si trattano merci imbarazzanti, non si pagano tasse e si fa elusione a go-go, ci si mette sede legale di qualche scatola cinese, si sospendono diritti sindacali e si dà libero sfogo ai vizi privati che però diventano pubblici benefici, ovviamente per i britannici.