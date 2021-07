Blinken esorta gli alleati a “rimpatriare” e “riabilitare” i terroristi stranieri dell’ISIS detenuti in Siria

Condividi quest'articolo su -->

Parlando a fianco del ministro Di Maio, il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha chiesto che i membri dell’ISIS detenuti nelle carceri di tutta la Siria siano lasciati andare nei loro paesi d’origine, per lo più in Europa. Ha applicato le parole “rimpatrio” e “riabilitazione” ai terroristi dell’ISIS e alle loro famiglie.

di Maurizio Blondet

Gran Bretagna, Francia e altri paesi sono stati riluttanti a rimpatriare i combattenti dell’ISIS, tra le preoccupazioni per il terrorismo interno e l’impopolarità di mostrare che i terroristi erano nostri alleati e da noi arruolati in tutta Europa per abbattere Assad. (L’ex presidente Trump aveva minacciato di “rilasciare” i combattenti dell’ISIS in Francia.)

Blinken si è rivolto agli alleati europei, il che significa che in questo contesto si riferiva principalmente ai combattenti stranieri che si erano uniti allo Stato Islamico. I jihadisti stranieri sono stati a lungo considerati i più estremi tra gli estremi.

“Non può durare indefinitamente”

ha detto del problema dei sovraffollati campi dell’ISIS gestite dalle SDF (Syrian Defense Forces, gli islamisti anti-Assad pagati dai sauditi e armati dalla Cia e da Francia, Regno Unito eccetera) sostenute dagli Stati Uniti nel deserto orientale della Siria.

Uno di questi campi è al-Hol, un incubo per la sicurezza. Un recente rapporto della BBC ha detto: “Secondo i dati diffusi dalle autorità a guida curda del campo di al-Hol, quasi 61.000 persone sono detenute nel sito nel distretto di Al Hasakah, tra cui più di 16.000 famiglie. Circa 2.500 di queste sono famiglie di stranieri ISIS combattenti “.

Un’altra ironia in aggiunta

al Blinken che insegna agli alleati che devono ricevere i loro combattenti stranieri “in patria” è il fatto che domenica notte Biden ha ordinato bombardamenti aerei che hanno colpito e ucciso a gruppi di miliziani iracheni e siriani che combattono i terroristi ISIS rimasti nella regione.

“Gli Stati Uniti – spiega Zero Hedge – considerano questi gruppi che realmente combattono i jihadisti sunniti come “filo-iraniani” e “sostenuto dall’Iran” – da qui la volontà immutata del Pentagono di dichiarare guerra all’asse Assad-Iran-Hezbollah, mentre spesso chiude volontariamente un occhio o tutti e due sull’ISIS e altri gruppi terroristici sunniti”.