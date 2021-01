“Amen and awoman”: la nuova frontiera del fanatismo politicamente corretto

Quando si afferma che il fanatismo del politicamente corretto (in tutte le sue declinazioni) abbia ormai raggiunto derive iconoclastiche allarmanti, molti sorridono. E quando non sorridono, replicano crocifiggendo il detrattore di turno con marchi di infamia che vanno dal retrogrado al fascista; passando per i sempreverde analfabeta funzionale, complottista e intollerante .

Eppure, nella realtà odierna, una delle più celebri istituzioni planetarie come il Congresso americano, riesce a produrre scene come la seguente: un esponente democratico (Emanuel Cleaver) che, nel tradizionale discorso inaugurale dei lavori del nuovo anno, giudica la formula latina “amen” (letteralmente “così sia”) un barbarico retaggio machista. A tal punto, da ritenere necessario coniare una versione più inclusiva e rispettosa della diversità di genere come “amen and awoman“.

Farebbe sorridere se non fosse un emblematico ritratto dei tempi che corrono. Tempi in cui molte legittime battaglie a favore di categorie secolarmente discriminate, si sono trasformate in ossessive campagne di odio e repressione verso qualsiasi cosa rievochi – anche solo vagamente – le “maggioranze privilegiate”. Un disturbo compulsivo e schizofrenico, capace di raggiungere con assoluta impudenza acuti del ridicolo simili a quello appena narrato.