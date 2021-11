Ai francesi fa ancora paura l’Italianita` della Corsica

Condividi quest'articolo su -->

Dicono ai corsi che la loro lingua non serve a niente nella vita.

Dopo anni che l’hanno soffocato e perseguito, oggi il Corso non lo insegnano nemmeno a scuola. In realta`, la conoscenza del Corso permette agli isolani di parlare con milioni di italiani in una posizione di parita`.

Come diceva Niccolo` Tommaseo, il corso e` il piu` italiano dei dialetti. Hanno vietato per centinaia di anni di dare nomi italiani ai figli. Non hanno un traghetto dalla Corsica a Civitavecchia, 4 ore di nave. Non c’e’ un collegamento con Pisa, che sia aereo o nave, eppure la Corsica e` a due passi (ed e` stata Pisana). Il vescovo di Pisa, per dire, e` anche Primate di Corsica.

I francesi che occupano la Corsica hanno ancora oggi paura dell’italianita` dell’isola, che non sono riusciti a soffocare nemmeno in 270 anni. La Corsica e` una terra irredenta italiana. I francesi insegnano a scuola che i genovesi li hanno svenduti alla Francia, ma non e` andata cosi`. Che in Val d’Aosta s’insegni francese alla stregua dell’Italiano e` una ridicolaggine perche` il francese in se` (non l’arpitano) non e` comunemente parlato in casa.

La reciprocita` dove sarebbe?

L’Unione europea cosa dice di fronte a questa violenza perenne che perdura da secoli nel suo ventre? E la Repubblica Italiana fa orecchie da mercante da centinaia d’anni – e` naturale che i Corsi si sentano traditi, ma questo non li rende meno italiani.

I francesi non parlano nemmeno nei loro libri di storia dei 600 e passa soldati italiani morti per la Corsica lottando contro i tedeschi durante la Seconda guerra mondiale. Mangiarane: prima o poi la Corsica torna alla madrepatria o diventera` indipendente. I legami recisi dai francesi si stanno rinsaldando grazie all’aiuto di internet. Un referendum e` dietro l’angolo.

Megghiu muri` Corsu ca campa` franzusu.

Questa frase, sui muri a Bonifacio, i francesi non la capiscono.

FA