Erasmus obbligatorio: la (quantomeno curiosa) proposta di Letta

In questi frangenti credo che occorra fare una sana critica dell’ideologia, ideologia di cui è intriso il pensiero dominante nel. Predicare l’obbligatorietà dell’Erasmus, quando è impossibile realizzarla, significa anzitutto considerare questa esperienza come qualcosa di indispensabile, di irrinunciabile. Da tempo infatti vige. Poco importa che le cose non stiano così (l’Erasmus può essere utile, importante, ma può anche diventare una perdita di tempo, dipende). Quello che conta, e Letta lo sa, riguarda le: dunque non la realtà effettuale ma la sua deformazione.

Il messaggio di Letta si potrebbe dunque leggere come: “L’Erasmus andrebbe reso obbligatorio, per tante ragioni non si può e, però, se volete avere successo nella vita, nel lavoro… se veramente volete integrarvi nel mondo attuale e non essere lasciati ai margini della storia, dovete farlo: noi non possiamo obbligarvi a farlo, ma voi siete obbligati a soddisfare questo requisito esperenziale se volete veramente realizzarvi”.

A questo primo messaggio se ne nasconde però un secondo rivolto a quelli che non possono o non hanno potuto: “Siete laureati e fate un lavoro da schifo? Siete precari, la vostra paga è da fame e però avete l’ardire di sposarvi, tirar su casa, avere dei figli, ma non ci riuscite? È colpa vostra, non sapete stare al passo coi tempi. Non siete europei, non siete dinamici, non siete smart, non siete un cazzo: non avete colto le opportunità del mondo attuale (come l’Erasmus), non vi siete aperti alle trasformazioni del mondo attuale. La vostra vita è quello che vi meritate”.