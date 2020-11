Salute e benessere economico non dovrebbero essere in contrapposizione

L’evoluzione delle misure restrittive messe in campo dal Governo sconfessa, una volta per tutte, la narrazione fasulla sulla dicotomia tra salute e benessere economico. Due voci interconnesse e non alternative, direttamente dipendenti dalla sovranità monetaria.

di Thomas Fazi

In estrema sintesi. In primavera siamo stati costretti a un lockdown totale (dall’altissimo costo economico e sociale) perché il nostro sistema sanitario nazionale (SSN), in seguito ad anni di tagli selvaggi – giustificati in nome della sempiterna scusa che “non c’erano i soldi” -, non era in grado di reggere il carico dei ricoverati (fatto che ha ovviamente contribuito a far lievitare il numero dei morti).

Oggi, invece, sempre perché “non ci sono i soldi” (per sostenere il sistema economico), siamo costretti a rimandare il più possibile un lockdown totale: decisione che probabilmente avrà un costo significativo in termini di vite umane, visto che non è stato fatto nulla per potenziare il nostro sistema sanitario nazionale negli ultimi sei mesi.