Recovery plan: non risolutivo e ci indebita a lungo termine

Giuseppe Masala E` da tener conto che l’eventuale istituzionalizzazione del Recovery Plan attraverso il bilancio europeo oltre significare che si tratta di cifre (per quanto complessivamente cospicue) da spalmare su sette anni e anche se fossero stanziate in maniera “sfalsata” cioè concentrandole il più possibile nei primi anni sarebbero comunque poche perchè ciò che servirebbe è un intervento concentrato in un anno o in un anno e mezzo. Dunque non è risolutivo.

Altro aspetto fondamentale è che, essendo incastonato all’interno del Bilanco Europeo riguarda tutti i paesi dell’EU compresi quelli che non aderiscono all’euro. Che sono per la maggior parte (tranne la Svezia) paesi percettori netti della UE, ovvero paesi che prendono una montagna di soldi rispetto a quanto versano, quali la Polonia, l’Ungheria, la Cechia, la Bulgaria, la Romania e la Croazia, tutti paesi di influenza prettamente teutonica a livello economico, ma non solo.

Che cosa significa tutto ciò?