Recovery fund, non prestito salvifico ma fallimento epocale

Si parla entusiasticamente di questi soldi come se cadessero da cielo per la generosità dell’UE e in particolare della Germania. Si tratta in realtà di un prestito che lega mani e piedi del paese, un prestito che probabilmente non era nemmeno necessario dal momento che la BCE sta fornendo al paese condizioni di tassi molto favorevoli. Eppure l’Italia si è buttata a capofitto in questa forma di finanziamento che in primissima battuta ha fatto cadere un Governo e ha permesso che un tecnocrate, espressione massimo della cultura neoliberale, divenisse il dominus della politica italiana, esautorando di fatto il Parlamento e sospendendo il processo democratico.