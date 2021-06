Il rapporto diretto tra intelligenza artificiale, Stato e piena occupazione

Nessuno pare rendersi conto che in realtà molti dei problemi che ci troviamo ad affrontare non sono che riproposizioni di problemi già affrontati – o quantomeno analizzati – in passato. Il risultato è che finiamo per ignorare gli insegnamenti che potremmo trarre da chi ci ha preceduto, pensando ogni volta di dover ripartire da zero. Per fortuna non è così.

Due scenari apparentemente opposti, ma in realtà accomunati da una teleologia di fondo, secondo cui la nostra capacità di incidere su questi processi è minima e quindi non ci resta che sperare per il meglio.

In realtà, non è di certo la prima volta che le nostre società si trovino ad affrontare dei cambi di paradigma tecnologico: non a caso si parla di quarta rivoluzione industriale. Proprio per questo, può essere utile vedere come esse abbiano affrontato queste “rivoluzioni” in passato.

Prendiamo il rapporto della Commissione nazionale degli Stati Uniti per la tecnologia, l’automazione e il progresso economico, pubblicato più di mezzo secolo fa, nel 1966 – in piena terza rivoluzione industriale. Uno dei compiti affidati alla commissione riguardava proprio le conseguenze sociali dell’automazione, soprattutto in termini di aumento della disoccupazione.