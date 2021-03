Quei pezzenti che litigano per le briciole del Recovery Fund (mentre i paperoni ridono)

Che pezzenti che siete, che siamo tutti. Noi italiani, lì a salivare e litigare per i duecento miliardi del Recovery Fund, che potrebbero bastare per salvare il paese e la classe media, ma i ricchi e la casta vogliono papparseli perché senza osceni lussi e privilegi ormai proprio non ci sanno stare e sono disposti a morire piuttosto che a rinunciarci, a differenza dei servi che per aver salva la vita accettano qualunque sopruso (è la dialettica del padrone e dello schiavo teorizzata da Hegel due secoli fa).

dunque più del doppio del fondo che potrebbe salvare l’Italia e più di un quarto del fondo che potrebbe rimettere in moto la più grossa economia del pianeta. Davvero non vi pare che ci sia qualcosa di profondamente sbagliato e di immensamente immorale? Davvero c’è qualcuno, anche fra i leghisti, che davvero creda cheabbia “meritato” di guadagnare 140 miliardi in dodici mesi,70 miliardi,30 miliardi?

Purtroppo c’è, ed è quello il nostro problema: i numerosi coglioni (anche a sinistra, anche fra i pentastellati) che televisione e social hanno convinto che speculare finanziariamente sia un diritto, che tassare i miliardari sia una sopraffazione da bolscevichi, che se i ricchi si arricchiscono diventiamo tutti più ricchi, che la Terra e la gente possano venire spremute indefinitamente a vantaggio di pochi vincenti.

Mi domandate spesso: sì vabbè ma praticamente cosa bisogna fare? Non credo che si possa fare niente finché questa mentalità non venga resa socialmente inaccettabile, finché i miliardari non vengano disprezzati, finché i loro cani da guardia (a cominciare dai giornalisti) e ammiratori non divengano dei paria. Ci aspettano durissime battaglie politiche e sociali ma la premessa necessaria per poter semplicemente combattere (e non necessariamente vincere) è una trasformazione culturale che ponga fine al culto del successo, alla deregulation individualista e all’avidità come virtù fondamentale.