Mediaset sta scalando i mercati europei e in cambio Berlusconi spinge per il Mes

Condividi quest'articolo su -->

Mediaset, da antitrust tedesco ok ad acquisto influenza significativa in ProSiebenSat.

L’antitrust tedesco ha autorizzato la richiesta di Mediaset all’acquisizione di una quota d’influenza significativa in ProSiebenSat.1 senza condizioni. Lo ha reso noto lo stesso antitrust. “Non abbiamo rilievi di natura antitrust”, ha detto un portavoce dell’autorità”.

ProSiebenSat.1 Media è il secondo gruppo radio televisivo europeo per numero di famiglie raggiunte, con sede in Baviera e presente in vari stati con leadership in Germania, Austria, Svizzera. Possiede catene televisive gratuite, catene a pagamento, stazioni radio, numerosi siti internet.

Berlusconi sta scalando il gruppo tedesco dal 2019, attraverso la controllata Mediaset Espana. Il 23 marzo 2020 Mediaset Espana ha acquistato un ulteriore 4,28% del capitale pari al 4,35% dei diritti di voto, portando la partecipazione di Mediaset al 20,1% e mostrando l’ambizione di voler partecipare alla governance dell’emittente grazie anche al 10% detenuto dal magnate ceco Daniel Kretinsky, considerato dagli analisti vicino a Pier Silvio Berlusconi in questa partita.

Lo dicevo da aprile, da quando Mediaset ha avuto la strada spianata dall’antitrust tedesco per la scalata a ProSiebenSat.1. Da allora per Berlusconi il MES è diventato la panacea di tutti i mali. Zitto zitto, quatto quatto (Diana Lanciotti, consulente di marketing e giornalista).

Ricordiamo come andò a finire l’ultimo Governo Berlusconi nel 2011:

Leggi anche: