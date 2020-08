Le élites conoscono Marx, e lo applicano a loro vantaggio

Da cui possiamo dedurre che i migliori conoscitori di Karl Marx sono le élites dominanti del capitalismo che hanno ormai inteso benissimo il meccanismo di funzionamento dell’economia capitalista, così come straordinariamente descritto da Marx.

Inoltre – sempre nell’ipotesi che la crisi sanitaria fosse artificialmente originata (o gonfiata, o controllata al dettaglio) – tali élites dominano e determinano la situazione di crisi applicando le teorie di Michel Foucault in “Sorvegliare e Punire” e in “Microfisica del Potere”, anche utilizzando la Norma Sanitaria (così come magistralmente descritta nel capitolo di Sorvegliare e Punire dal titolo “La città appestata“).

Infine, riqualificano il sistema economico cambiando le abitudini sociali e il modo di produzione e scambio della società con dosi di innovazione inoculabili solo grazie allo shock economico e sociale. Una via di mezzo tra quanto descritto da Schumpeter e prescritto da Friedman.

Se fosse vera questa ipotesi sapete che cosa c’è? Sapete perchè le élites sono élites?

Perchè hanno un livello di conoscenza (e di coscienza) talmente alto che naturalmente dominano. Sapere è Potere.