Gli effetti dell’austerità sul sistema sanitario nazionale

Un’analisi dei dati sulla pandemia in Italia richiederà molto tempo. Per il momento, l’impressione che si può trarre è che il nostro sistema sanitario nazionale si è dimostrato troppo debole.

di Paolo Desogus

Non che nel resto d’Europa si siano raggiunte performance minimamente paragonabili a quelle dell’est asiatico, ma in Italia abbiamo fatto senz’altro peggio. Il nostro modello ha funzionato solo quando abbiamo chiuso tutto nei mesi del confinamento duro di primavera. Non ha invece retto di fronte alla scelta di combinare le misure di distanziamento con la libertà di movimento e con l’apertura delle scuole.

È probabile che non avessimo altra scelta. Una nuova chiusura radicale avrebbe mandato in malora l’economia, che comunque è in fortissima sofferenza. Per tenere aperto, limitando gli effetti negativi sulla salute della popolazione, avremmo avuto bisogno di un sistema sanitario nazionale più forte.