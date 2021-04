Gli aiuti di Stato non sono uguali per tutti

Nell’ultimo anno, in piena era Covid, la UE ha continuato a fare figli e figliastri. Nonostante la sospensione temporanea dello scellerato Patto di stabilità e crescita e nonostante l’Italia sia uno dei Paesi ad aver registrato il maggior crollo del PIL al mondo, la UE ha continuato a fare la voce grossa con l’Italia mentre è stata – come al solito – docile e mansueta con altri Paesi. Soprattutto con Germania e Francia.

Si è visto, per esempio, sulla questione degli aiuti di Stato alle compagnie aeree di bandiera messe gravemente in difficoltà negli ultimi 12 mesi. E così, mentre a Germania e Francia (ma non solo) venivano autorizzati aiuti di Stato per cifre veramente importanti (9 miliardi alla Lufthansa, 7 ad Air France), l’Italia ha dovuto combattere per ottenere le briciole. Cioè 296,7 milioni di euro.